On The Beach At Night Alone – Trailer und Informationen zum Film

Bei der Berlinale des Jahres 2017 wurde die Südkoreanerin Kim Min-hee für ihre darstellerische Leistung in diesem Drama “On The Beach At Night Alone” mit einem Silbernen Bären bedacht.

Die von Kim Min-hee hier verkörperte Schauspielerin Young-hee hat gerade eine Affäre mit einem verheirateten Mann hinter sich. Nun befindet sie sich in Hamburg, wo sie über ihre Lebensumstände nachdenken kann. In der Hansestadt unternimmt die junge Frau Spaziergänge mit einer Freundin. Und sie fragt sich, ob der Geliebte wohl noch etwas für sie empfindet. Verantwortlich für die südkoreanische Produktion zeichnet Regisseur Sang-soo Hong. >> Alle Spielzeiten auf einen Blick (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken