Ohne eindeutigem Grund: Hybrid-Auto gerät in Wien-Donaustadt in Vollbrand

Gegen 23.30 Uhr bemerkte der Fahrer des Autos, dass Rauch aus dem Motorraum aufstieg und stellte das Fahrzeug in der Arbeiterstrandbadstraße am rechten Fahrbahnrand ab. Als Flammen aus dem Motorraum schlugen, alarmierte er die Berufsfeuerwehr Wien. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Hybrid-PKW bereits in Vollbrand. Einsätze bei Hybridfahrzeugen sind “sehr schulungsintensiv”, erläuterte Feuerwehrsprecher Christian Feiler. Der Brand konnte jedoch rasch gelöscht werden.

Hybrid-Auto brannte in Wien: Kontrolle auf Schäden verlief negativ

Die Feuerwehrmänner kontrollierten freiliegende Stromkabel, doch mittels Messgerät wurde festgestellt, dass keine Spannung bestand. Auch die Akkus unter Rücksitzbank wiesen bei der Kontrolle keine offensichtlichen Beschädigungen auf. Auch das Löschwasser wurde kontrolliert und wies keine Verunreinigungen mit Schadstoffen auf. Zur Sicherheit wurde das Fahrzeug auf ein nahe gelegenes, abgesperrtes Gelände gebracht. Bisher kam es aber nicht mehr zu einem erneuten Brand. Es wurde niemand verletzt, das Hybrid-Auto jedoch stark beschädigt.

