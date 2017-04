Oh là là: Wiedersehen mit Juliette Greco im Mai-Playboy

Bonjour, Juliette! In der RTL-Serie “Alles was zählt” verfallen Juliette Greco die Männer reihenweise, in der Mai-Ausgabe des Playboy werden noch einige Herren mehr nach der schönen Halbfranzösin schmachten.

Die 35-Jährige war bereits 2011 im Magazin zu sehen und freut sich nun über ihr Comeback im Playboy: “Weil ich dabei meinen Alltag ablegen kann. Ich bin ein paar Tage Prinzessin, ich bin sexy. Ich bin dann keine Mama, ich bin nicht verheiratet. Das tut mir gut”, erklärt sie die Gründe, warum sie sich noch einmal erotisch hat ablichten lassen.

Weitere Motive exklusiv nur unter http://www.playboy.de/stars/tv/juliette-greco.

Playmate des Monats Mai 2017: Sara Benamara

Playmate des Monats ist im Mai die 25-jährige Sara Benamara. Die rassige Schönheit – geboren in Algerien, aufgewachsen in Hamburg – ist ein Charakter voller Widersprüche. Eigentlich oft schüchtern, ist der Lockenkopf aber im Grunde rebellisch und voller Lust.

Im Mai-Heft des Playboy zeigt sich Benamara, die gerade nach Berlin umzieht, von ihrer schönsten Seite.

Weitere Motive von Miss Mai 2017 Sara Benamara unter http://www.playboy.de/girls/playmates/sara-benamara.