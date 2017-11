“Oh Edelstoff”: Markt für junges Design in der Wiener Marx Halle

Weihnachten ist die Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Nur wird das in der Schlacht um die teuersten Geschenke, die besten Online-Deals und der Hektik großer Einkaufsstraßen gern übersehen. Für alle jene, die genug vom X-Mas-Stress haben, bietet sich ein Besuch im weihnachtlichen ‚Oh Edelstoff – Markt für junges Design’ an: am 2. und 3. Dezember 2017 in der Marx Halle in Wien-Landstraße.

“Oh Edelstoff”: Weihnachtliches Angebot beim Markt für junges Design

Hier findet garantiert jeder ein einzigartiges, individuelles, mit Liebe von Hand gefertigtes Geschenk. Auch diesmal sind wieder 150 Labels junger ProduzentInnen aus Österreich und den Nachbarländern dabei, die noch in Handarbeit in Kleinserien produzieren. 50 davon sind zum 1. Mal zu entdecken.

