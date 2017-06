ÖVP senkt interne Hürde bei Vorzugsstimmen

Die ÖVP halbiert die interne Hürde beim Vorzugsstimmensystem - © AP

Die statutarische Vorbereitung wurde bereits getroffen, der Beschluss für die Halbierung der gesetzlichen Hürden für eine Vorreihung durch Vorzugsstimmen innerhalb der ÖVP soll am Bundesparteitag in Linz am 1. Juli erfolgen.