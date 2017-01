ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner erlitt privaten Schicksalsschlag

Neben den politischen Aufgaben hatte Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner im Herbst auch einen privaten Schicksalsschlag zu bewältigen. Der Minister bestätigte am Sonntag in der Ö3-Interviewreihe “Frühstück bei mir”, dass seine älteste Tochter aus einer früheren Beziehung nach einer “eineinhalbjährigen Leidensgeschichte” an Krebs gestorben sei.

“Es war schwierig beides miteinander zu verkraften, die politischen Herausforderungen und das Private”, sagte Mitterlehner. Er habe lange nicht darüber gesprochen, weil er damit nicht Mitleid erwecken wollte und das auch seine Tochter nicht gewollt hätte. Inzwischen seien Teile der Öffentlichkeit aber über den Todesfall informiert, deshalb sei er bereit zu reden.

(APA, Red.)