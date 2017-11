Österreichs erstes Schokochristkind erblickt das Licht der Welt

Auf den Weihnachtsmann können Herr und Frau Österreicher und vor allem deren Nachwuchs bekanntlich gerne verzichten – doch das Christkind ist ein unentbehrliches Kulturgut. Das Christkind erfreut sich nicht nur in Österreich großer Beliebtheit, sondern auch in Teilen von Deutschland und der Schweiz.

Österreichs erstes Schokochristkind mit Fairtrade Zertifikat

Wolfgang Mitterbäck, Geschäftsführer der Semigra GmbH, hatte die geniale Idee für einen potentiellen Verkaufsschlager, der nun in Kooperation mit der Heindl Confisierie in Wien Wirklichkeit wird: Man bringt Österreichs erstes Schokochristkind auf den Markt. Endlich wurde das allseits beliebte Christkind in Schokolade gegossen und wird Kinderaugen schon vor der Bescherung zum Leuchten bringen. Die süße Versuchung trägt ein Fairtrade Zertifikat, besteht aus Milchschokolade in Verbindung mit weißer Schokolade und wurde vor wenigen Tagen im Feuerdorf am Wiener Donaukanal offiziell enthüllt.

Schon vor drei Jahren kam Wolfgang Mitterbäck durch seinen damals fünfjährigen Sohn auf die Idee, das Christkind in Schokolade gießen zu lassen. Nach einem langwierigen Entwicklungsprozess, Schutzverfahren und der Markeneintragung konnte Mitterbäck seinem Sohn 2017 endlich seinen Kindheitswunsch erfüllen: ein Christkind aus Schokolade.

In exklusiver Kooperation ab 4. Dezember bei Hofer österreichweit

Die Produktinnovation wird im Auftrag der Semigra GmbH in Zusammenarbeit mit dem traditionellen österreichischen Familienunternehmen Heindl Confiserie Wien produziert. Mit der deutschen Firma Chocal, dem Weltmarktführer für Aluminium-Verpackungssysteme, wurde eine stimmige 3D-Folienverpackung gestaltet. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Christkindlregion Steyr wird das Schokochristkind mit Fairtrade Zertifikat bald in der Region selbst sowie in exklusiver Kooperation mit der Handelskette Hofer ab 4. Dezember 2017 in allen Filialen österreichweit erhältlich sein.