Österreichischer Parfumpreis 2017: Duftstars in Wien ausgezeichnet

In insgesamt 12 Kategorien wurden die besten Duftkreationen des Jahres, die erfolgreichsten Duftneuheiten und Klassiker im Rahmen einer glamourösen Gala prämiert. Gefeiert wurde in einem inspirierenden Ambiente mit 300 Gästen: Das Who’s who der Beauty-, Kosmetik- und Medienbranche erlebten gemeinsam mit den Ehrengästen einen spannenden, eleganten Abend im Zeichen großer Düfte.

Laudatoren und Ehrengäste bei den Duftstars 2017

Wie bereits im letzten Jahr führte Mirjam Weichselbraun durch die exklusive Preisverleihung. Mit den Laudatoren, Schauspielkollegen Brigitte Karner, Lilian Klebow & Erich Altenkopf, Edita Malovčić, Haubenkoch und TV-Liebling Alexander Kumptner, Designerin Eva Poleschinski, Snowboard-Ass Benjamin Karl, ehemaliger Solo-Balletttänzer der Wiener Staatsoper Kirill Kurlaev und Prinzessin Lilly Sayn-Wittgenstein-Berleburg genossen folgende prominente Gäste den fulminanten Abend: Gastgeber und Präsident des Vereins zur Förderung des Parfums als Kulturgut Harald Pavlas, Parfumeur und Ehrengast Aurelien Guichard, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland Martin Ruppmann, Ex-Skistar & ORF-Moderatorin Alexandra Meissnitzer sowie Lifeball-Initiator Gery Keszler. Den Showact des Abends repräsentierte der österreichische Singer-Songwriter & Amadeus-Gewinner Lemo, der mit „ Der Himmel über Wien“ für einen gelungenen Abschluss der Preisverleihung sorgte. Im Anschluss übernahm Schauspielerin, Musikerin & DJane Edita Malovčić die musikalische Leitung und begleitete den Abend mit stimmungsvollen Klängen.

Die besten Düfte des Jahres in Wien verliehen

Der große Gewinner des Abends heißt: Chanel. Mit insgesamt 4 Gewinnerdüften setzte sich das Dufthaus in den Kategorien „Klassiker Damen“ mit Coco Mademoiselle, „Klassiker Herren“ und „Publikumspreis Herren“ mit Zweifach-Sieger Allure Homme Sport durch. Die neue Kategorie „Bestes Flakon-Design“ wurde an zwei ex aequo Gewinner vergeben: N° 5 EDP von Chanel und Angel von Mugler freuten sich über die Auszeichnung. Bei den Lifestyle Düften setzte sich die Marke Diesel mit Duftneuheit „Bad“ durch. In der Kategorie „Exklusiv“ wurden die Düfte Note di Colonia I von Acqua di Parma bei den Damen und L’Homme von Prada bei den Herren prämiert.

Bei den Prestige Düften, Neuheiten die im selektiven Kosmetikfachhandel flächendeckend erhältlich sind, machten Eau de Rhubarbe Écarlate von Hermès bei den Damen und L’Envol De Cartier von Cartier bei den Herren das Rennen. In der Kategorie „Ultra Selektiv“, Nischen-Düfte, die in weniger als 50 Filialen am österreichischen Markt erhältlich sind, wurden der Damenduft Soleil Blanc von Tom Ford und der Herrenduft Blackpepper von Comme des Garçons ausgezeichnet. Der Publikumspreis – die Königsdisziplin des Abends – wurde vom Konsumenten gewählt und entschieden: Der beliebteste Damenduft des Jahres heißt Chloé Eau de Parfum von Chloé und bei den Herren: Allure Homme Sport von Chanel.