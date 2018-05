Österreicher wohnen am liebsten in Wien

1000 Österreicherinnen und Österreicher wurde die Frage: “Stellen Sie sich vor, Sie hätten keine finanziellen oder beruflichen Einschränkungen: In welchem österreichischen Bundesland würden Sie am liebsten wohnen?” gestellt. Am häufigsten wurde die Bundeshauptstadt Wien mit 17% genannt. Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark wurden von je 15 % genannt. Kärnten im Vergleich dazu jedoch am besten ab, wenn man den Anteil der Gesamtbevölkerung beachtet.

Sehr beliebt ist auch Tirol (9%) und Salzburg (8%) Die Beliebtheit von Kärnten erklärt sich Ing. Mag. (FH) Peter Weinberger, Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich wie folgt: “Die landschaftliche Schönheit der Seen und Berge gepaart mit südlichem Flair macht Kärnten für die ÖsterreicherInnen besonders lebenswert.”

59% der Wiener bevorzugen die Bundeshauptstadt

Zu einem großen Teil, nämlich 59% bevorzugen die Wiener ihre eigene Stadt, nur 16% würde es nach Niederösterreich ziehen. Dies zeigt also, dass sich sehr viele Wiener in der Bundeshauptstadt wohl fühlen. Auch Vorarlberger mit 85% und Oberösterreicher mit 77% wohnen am liebsten im eigenen Bundesland. In Salzburg und Steiermark sind es jeweils 74% und Tirol 73%.

(Red.)