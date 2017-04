Österreicher wegen Kriegsverbrechen im Ukraine-Konflikt festgenommen

Der Österreicher soll in der Ukraine gekämpft haben und für mehrere Tote verantwortlich sein, - © EPA (Sujet)

Am Sonntag wurde in Polen ein Österreicher festgenommen. Es wird “im Zusammenhang der aktiven Teilnahme an Kampfhandlungen an internationalen Konflikten” ermittelt, bestätigte der Sprecher des Innenministeriums Karl-Heinz Grundböck. Bei Fragen zu weiteren Hintergründen wurde auf die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt verwiesen.