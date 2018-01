Österreicher auf Freiersfüßen einige Tage im Senegal festgehalten

Mehrere senegalesische Onlinemedien berichteten am Dienstag von dem Fall, der sich bereits Mitte des Monats zugetragen hatte, wie Thomas Schnöll, Sprecher des Außenministeriums, auf APA-Anfrage bestätigte. Allerdings habe sich die “Entführung” samt der Drohung einer “Hinrichtung” weit weniger dramatisch abgespielt, als die Medien es darstellten.

Österreicher wird Opfer eines gut aussehenden Lockvogels

Laut deren Artikeln hatte eine gut aussehende Frau als Lockvogel via Facebook Kontakt zu dem Österreicher aufgenommen. Dieser wollte schließlich die Beziehung “vertiefen” und reiste in den westafrikanischen Staat. Dort wurde er aber nicht von seiner Internetbekanntschaft in Empfang genommen, sondern von fünf Männern, darunter auch Nigerianer.

Einige Tage verbrachte er in deren Gewalt, wobei diese laut der örtlichen Berichterstattung eine hohe Geldsumme von den Angehörigen verlangten. Diese wiederum hätten die österreichische Botschaft kontaktiert, auf deren Intervention der Bande eine Falle gestellt und alle Beteiligten festgenommen wurden.

Derart dramatisch sei das Ganze nicht abgelaufen, meinte Schnöll. Man sei von Verwandten kontaktiert worden, woraufhin man mit den lokalen Behörden in Kontakt getreten sei. Die Polizei wiederum habe Druck ausgeübt, woraufhin sich die Männer mit dem Bargeld des Österreichers begnügten und ihn nach einigen Tagen zu seinem gebuchten Flug zum Airport von Dakar brachten. “Die Situation war zu keinem Zeitpunkt lebensgefährlich.”

(APA/Red)