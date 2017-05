Österreich-Konzert der Rolling Stones: Warnung vor Ticketbetrügern

Der Karten-Vorverkauf für das Konzert der Rolling Stones am 16. September in Spielberg startet am Donnerstag mit einem Online-Presale. !ticket, das Ticket Magazin der Ticketplattform Oeticket, warnte aus diesem Anlass vor zweifelhaften Händlern und riet, sich an offizielle Stellen zu wenden.

Zuletzt seien immer häufiger am Schwarzmarkt oder bei dubiosen Plattformen Tickets angeboten worden, “die gefälscht oder ungültig sind oder die es oft überhaupt nicht oder noch nicht gibt”. Im schlimmsten Fall müssen sich betroffene Kunden mit polizeilichen Ermittlungen auseinandersetzen, “denn jedes gefälschte Ticket wird sichergestellt und der Kriminalpolizei übergeben”, berichtete oeticket am Mittwoch.

>> Online-Presale Donnerstag ab 10.00 Uhr unter www.oeticket.com – der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag.

(APA)