“Österreich in 150 leiwanden Grafiken” zeigt gefühlte Wahrheiten über das Land

Land der Berge, Land am Strome, und so weiter und so fort: Gefühlte Wahrheiten über Österreich sind fad. Viel lustiger sind die leiwanden Grafiken und Diagramme über die vielfältigen österreichischen Eigenheiten, die im Holzbaum Verlag erschienen sind.

Mal wird über nervige Touristen oder „vegetarische“ Gerichte im Landgasthaus gewitzelt, dann wieder über das Paradoxon des Ski„fahrens“ (wobei man doch die meiste Zeit am Lift steht) und – wie könnte es anders sein – das Wetter geschimpft.

