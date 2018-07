Österreich hilft Bosnien mit Zelten und Decken für 300 Flüchtlinge

Weil die Zahl illegal eingereister Migranten in Bosnien weiter zunimmt, hat die bosnische Regierung in Österreich um Hilfe ersucht und vom Innenministerium in Wien Zelte und Decken für 300 Personen zur Verfügung gestellt bekommen. Das hat der Sprecher des Innenministeriums, Alexander Marakovits, der APA am Freitag bestätigt. In Bosnien wurden nach Angaben der dortigen Behörden seit Jahresbeginn 7.919 illegal eingereiste Personen registriert. Nur 685 von ihnen haben um Asyl angesucht.

300 Zelte für illegale Migranten

Laut einem Bericht des bosnischen Internetportals “Oslobodjenje” hat der Leiter des staatlichen Krisenmanagements im österreichischen Innenministerium, Johann Bezdeka, dem bosnischen Sicherheitsministerium 56 Zelte übergeben, um das Problem der Unterbringung der Flüchtlinge zu lindern. Vor allem die Städte Bihac und Velika Kladusa im Westen Bosniens haben Schwierigkeiten, die Flüchtlinge unterzubringen.

“Hintergrund ist, dass Österreich mit Bosnien-Herzegowina ein Memorandum of Understanding unterschrieben hat”, erklärte Marakovits. “Das heißt, ein Staat kann ein Hilfsersuchen an andere Länder stellen. Das ist in dem Fall auch an Österreich gestellt worden.” Österreich habe mit Zelten und Decken geholfen. “Dadurch sind Unterbringungsmöglichkeiten für 300 Menschen geschaffen worden.”

APA/red