ÖGB-Präsident will Rechtsanspruch auf 4-Tage-Woche in allen Kollektivverträgen

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian fordert einen Rechtsanspruch auf die 4-Tage-Woche in allen Kollktivverträgen. In den Kollektivverträgen könne man das auf Sozialpartnerebene selber gestalten, "da brauchen wir keine Regierung dazu".

Rechtsanspruch auf 4-Tage-Woche in Kollektivverträgen

Angesichts der Beteuerung der Regierung, die neuen Arbeitszeitregelungen brächten mehr Flexibilität für die Arbeitnehmer, werde man jetzt diese Flexibilität einfordern. “Im Zuge der Debatte wurde gesagt, die Vier-Tage-Woche wird möglich – okay, wir wollen in allen Kollektivverträgen einen Rechtsanspruch darauf”, so Katzian. Eine Vier-Tage-Woche an sich sei zwar nichts Neues, denn in den großen Kollektivverträgen sei sie jetzt schon verankert. In der Vergangenheit sei aber das Problem gewesen, dass viele Unternehmen das nicht umgesetzt hätten – obwohl der KV es zugelassen hätte, betonte Katzian.