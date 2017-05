ÖFB startet Ticketverkauf für die letzten EM-Quali-Heimspiele

Am Freitag startet der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) den Ticketverkauf für die letzten beiden Heimspiele in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland.

Karten für die Partien gegen Georgien am 5. September und gegen Serbien am 6. Oktober (jeweils 20.45 Uhr im Wiener Ernst-Happel-Stadion) werden vorerst ausschließlich im Abo angeboten.

Einzeltickets wird es erst zu einem späteren Zeitpunkt geben.

(APA, Red.)