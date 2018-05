ÖBB-Stimme Chris Lohner eröffnete ihre erste Foto-Ausstellung

Chris Lohner zeigte am Freitag ihre Fotoausstellung FINDUNGEN. - © Andreas Lepsi

Niemand sagt wohl so schön “Railjet” wie sie: ÖBB-Stimme Chris Lohner kann aber viel mehr, als den Bahnhofsdurchsagen ihre Stimme zu leihen. Am Freitag stellte sie etwa ihre erste Foto-Ausstellung in Wien vor.