ÖAMTC warnt vor Staugefahr am Donnerstag in Wiener Innenstadt

Am Donnerstag den 21. Juni findet die Demonstration „Alle für alle, Parade für Menschen mit Einschränkungen“ in Wien statt. Diese sorgt vor allem in der Wiener Innenstadt zu erheblichen Verzögerungen und Staubildung. Bereits ab 11:00 Uhr werden rund 3000 Teilnehmer der Demo von der Felderstraße/Rathausplatz über Landesgerichtsstraße – Auerspergstraße – Museumstraße – Museumsplatz – Babenbergerstraße – Burgring – Burgtor zum Heldenplatz unterwegs sein.

ÖAMTC rät, großräumig in Wien auszuweichen

Während dieser Zeit werden, je nach Verlauf, die Zweierlinie und der Ring gesperrt sein. Staus können somit laut ÖAMTC auf der Zweierlinie sowie am Ring und auf den Zufahren in die Innenstadt auftreten. Betroffen sind Burggasse, Lerchenfelder und Josefstädter Straße. Da auch die Straßenbahnlinien auf der Ringstraße betroffen sind, rät der ÖAMTC großräumig auszuweichen und auf U-Bahnen auszuweichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.oeamtc.at/wien.

(red.)