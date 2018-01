ÖAMTC-Rettungshubschrauber flogen im letzten Jahr 50 Einsätze pro Tag

18.251 Einsätze hat die ÖAMTC-Flugrettung im Vorjahr absolviert. Das waren durchschnittlich 50 Alarmierungen pro Tag und 2,5 Prozent mehr Flüge als im Jahr 2016, berichtete der ÖAMTC am Dienstag in einer Aussendung. Am Stützpunkt von Christophorus 2 in Gneixendorf in Niederösterreich war im Jänner 2017 ein 24-Stunden-Probebetrieb gestartet worden. 220 Nachteinsätze gab es im ersten Jahr.

Pilotprojekt der Flugrettung in Gneixendorf

“Wir haben uns darauf knapp ein Jahr vorbereitet, haben in modernste Ausrüstung investiert und die Crews umfassend darauf eingeschult”, sagte Flugrettungs-Geschäftsführer Reinhard Kraxner zu dem auf zwei Jahre angelegten Pilotprojekt in Gneixendorf. “220 Einsätze im ersten Jahr zeigen, dass der Bedarf dafür gegeben ist”, betonte er in der Aussendung. Die Einsatzzahl an dem Stützpunkt stieg damit im Jahresvergleich von 1.084 auf 1.321 Flüge.

Christopherus 9 fliegt in Wien

Am häufigsten starteten im Vorjahr die Notarzthubschrauber Christophorus Europa 3 in Suben in Oberösterreich sowie Christophorus 9 in Wien. Sie absolvierten jeweils 1.675 Einsätze, das sind 4,6 Flüge pro Tag. Danach folgten Christophorus 6 in der Stadt Salzburg (1.449) und Christophorus 12 in Graz (1.445). Auch der in Oberwart im Burgenland stationierte Christophorus 16 flog heuer erstmals mehr als 1.000 Einsätze.

Häufigste Einsätze der Flugrettung wegen Herz- und Kreislauferkrankungen

Bei 36 Prozent der Alarmierungen handelte es sich um internistische Notfälle wie akute Herz- und Kreislauferkrankungen. Mit 14,7 Prozent an zweiter Stelle lagen Unfälle bei der Arbeit, in der Schule, in der Freizeit oder im häuslichen Umfeld, gefolgt von Sport- und Freizeitunfällen im alpinen Gelände mit zwölf Prozent. 7,8 Prozent der Einsätze betrafen Verkehrsunfälle.

Einsatzzahlen der 16 ÖAMTC-Notarzthubschrauber 2017 (in Klammern die Zahlen aus 2016):

Christophorus 1 Innsbruck 785 (691) Christophorus 2 Gneixendorf 1.321 (1.084) Christophorus 3 Wiener Neustadt 1.327 (1.356) Christophorus 4 Reith 972 (924) Christophorus 5 Zams 835 (816) Christophorus 6 Salzburg 1.449 (1.333) Christophorus 7 Lienz 672 (588) Christophorus 8 Nenzing 829 (760) Christophorus 9 Wien 1.675 (1.910) Christophorus 10 Linz 1.202 (1.161) Christophorus 11 Klagenfurt 1.268 (1.359) Christophorus 12 Graz 1.445 (1.360) Christophorus 14 Niederöblarn 889 (861) Christophorus 15 Ybbsitz 869 (842) Christophorus 16 Oberwart 1.033 (914) Christophorus Europa 3 Suben 1.675 (1.848) Zusatzmaschine APA/Red.