ÖAMTC-Pannenhilfe rückte im Vorjahr zu 704.800 Einsätzen aus

“Österreichweit hatten wir 2017 im Jänner mit 101.000 Einsätzen eine extreme Spitze. Eisige Kälte brachte zeitweise neunmal so viele Anrufe wie an durchschnittlichen Tagen”, so Gerhard Samek, Leiter der Pannenhilfe. Knapp ein Drittel aller Einsätze der ÖAMTC-Pannenhilfe entfällt übrigens auf schwache, leere oder defekte Batterien. Dahinter folgen Probleme mit dem Motor bzw. dem Motormanagement. Ansonsten gibt es hauptsächlich Schwierigkeiten mit dem Starter, Reifenschäden und “Aufsperrdienste”.

APA/Red.