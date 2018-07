"O-Töne"-Auftakt im Wiener MQ mit Seethaler und Gamillscheg

Am Donnerstagabend eröffnete Autor Robert Seethaler im Wiener MQ mit den Worten "Es gibt nichts schlimmeres als zu lange Lesungen" das "O-Töne"-Festival.

Der Sänger Stefan Sterzinger stimmte im Trio musikalisch auf den Abend ein. Ihm folgte Marie Gamillscheg, eine junge Grazer Autorin, die in Berlin lebt. Sie stellte als Erste von insgesamt 18 Autoren ihr Buch auf der Bühne im Haupthof vor. “Alles was glänzt” heißt ihr 2018 erschienener Roman – es geht um eine Handvoll Menschen, die in einer ehemaligen Bergbaugemeinde leben. Über dem Gemurmel im Museumsquartier las Gamillscheg von einem Dorf, dessen Bewohner, und einem Todesfall, der “mitten ins Herz trifft”.