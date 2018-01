Nur wenige würden für einen neuen Job umziehen

In Österreich sind zwar 83 Prozent der Erwerbstätigen mit ihrem aktuellen Job zufrieden – trotzdem sind 40 Prozent offen für einen Wechsel, und ein knappes Zehntel hat schon konkrete Pläne. Die meisten Österreicher sind aber nicht bereit, ihre Zelte für eine neue Stelle abzubrechen oder weite Strecken zu pendeln, geht aus einer Umfrage des Karrierenetzwerks Xing am Dienstag hervor.

Maximal 50 Kilometer pendeln

41 Prozent der befragten Erwerbstätigen würden einen neuen Job demnach nur am eigenen Wohnort oder der näheren Umgebung annehmen. Für 44 Prozent dürfte der neue Arbeitsplatz immerhin innerhalb eines Umkreises von 50 Kilometern liegen. Insgesamt wollen 46 Prozent ihrem jetzigen Arbeitgeber langfristig treu bleiben, besonders wechselfreudig seien jüngere Erwerbstätige. Die Umfrage wurde im Auftrag von Xing im Jänner 2018 unter 506 Erwerbstätigen in Österreich durchgeführt.

Jüngere und Männer würden für Job eher umziehen

Dabei machen sich auch Geschlechterunterschiede bemerkbar: “Männer sind eher bereit, in einem neuen Job eine weitere Anfahrt in Kauf zu nehmen, als Frauen”, so die Umfrage. Dennoch könnten sich 7 Prozent der Befragten vorstellen, für die Karriere ins Ausland zu gehen.

