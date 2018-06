NS-Liederbuch der Burschenschaft Germania: Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt prüft Gutachten

Das Gutachten wurde erstellt, um zu klären, wann die Stellen im NS-Liederbuch der Burschenschaft Germania geschwärzt wurden. - © APA (Sujet)

In der Causa NS-Liederbuch der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt ist nun ein Gutachten bei der Staatsanwaltschaft eingelangt. Es wurde erstellt, um “festzustellen, wann die betreffenden Stellen im Buch geschwärzt worden sind”, so der Sprecher der Anklagebehörde, Erich Habitzl, am Mittwoch. “Das Gutachten ist bei uns eingelangt und wird nun geprüft”, erklärt Habitzl.