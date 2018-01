NS-Liederbuch-Affäre: Buch-Illustrator war SPÖ-Mitglied

Die Causa Landbauer beschäftigt das Land. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Einer der Verdächtigen in der Liederbuch-Affäre um den niederösterreichischen FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer war ein hoher Beamter in Wiener Neustadt und SPÖ-Mitglied. Das bestätigte die SPÖ Niederösterreich in einer Reaktion auf einen Artikel des “Kurier” online.