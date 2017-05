NS-Gedenkfeier am Wiener Heldenplatz: Mitterlehner äußert sich zu Rücktrittsgerüchten

Mitterlehner dementierte die kursierenden Gerüchte über einen Rücktritt. “Das ist ein Gerücht und Gerüchte sind eben so, dass Fakten und Wahrheit was anderes sind”, so der Vizekanzler.

Nach dem jüngsten koalitionsinternen Schlagabtausch fordert er eine eine Rückkehr zur Sacharbeit. Es gehe darum, das “Vorwahlgetue” zu beenden und zur Sacharbeit zurückzukehren, so Mitterlehner am Montagabend am Rande der NS-Gedenkfeier am Wiener Heldenplatz gegenüber dem ORF.

(APA/Red)