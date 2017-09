NR-Wahl: Die Weißen sehen sich mehr als Bürgerbewegung

Die Weißen bei der Pressekonferenz in Wien. - © APA

“Wir sind ganz normale Menschen”, sagte Thomas Rathammer, Obmann des Vorstands der Weißen, am Dienstag in einer Pressekonferenz. Direkte Demokratie will die Liste ausbauen, etwa mittels Handy-APP. Eine Kampfansage an die Korruption gab es von Spitzenkandidatin Isabella Heydarfadai.