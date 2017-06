Nova Rock 2017: ÖAMTC gibt Tipps zur Anreise mit dem Auto

Am besten kommt man zum “Nova Rock”-Festival, wie auch in den vergangenen Jahren, über die Ost-Autobahn (A4). Das Gelände liegt direkt bei der Abfahrt Nickelsdorf. Sollte es zu Stau kommen, kann der Verkehr auch bereits in Mönchhof abgeleitet werden. “Bitte die Anzeigetafeln auf der A4 beachten und rechtzeitig den ganz rechten Fahrstreifen nutzen. Rettungs- und Versorgungswege müssen unbedingt freigehalten werden, ansonsten wird rigoros abgeschleppt”, teilte der ÖAMTC am Montag mit.

Wer Festivalbesucher mit dem Auto zum Gelände bringen möchte, aber nicht selbst dort bleibt, kann diese am Sportplatz Nickelsdorf absetzen. Hier verkehren Busse direkt zum Festival.

