Die schwangere Frau stürzte bei einer Badner Bahn Haltestelle. - © ÖAMTC (Symbolbild)

Eine 23-jährige schwangere Frau stürzte bei einer Haltestelle in der Nähe der Shopping CIty Süd (SCS) in Wien-Vösendorf und löste so einen Notarzthubschrauber-Einsatz aus.