NÖ-Wahl: SJ fordert Legalisierung von Cannabis

“Es gibt in Niederösterreich zwei Viertel, die nach Alkohol benannt sind. Politiker schmeißen im Wahlkampf Lokalrunden, da kann Cannabis kein Tabuthema sein”, erklärte der niederösterreichische SJ-Vorsitzende Mirza Buljubasic in einer Aussendung.

Im Wahlkampf zur Landtagswahl in Niederösterreich haben die Jung-Sozialisten sogenannte Longpapes, Papiere, die zum Drehen von Joints verwendet werden, als Wahlkampfgeschenk verteilt. “Unsere Longpapes werden uns aus den Händen gerissen,” so Buljubasic. “Die Regierung muss endlich begreifen, dass das für Jugendliche ein wichtiges Thema ist. Niederösterreich könnte für die Legalisierung von Cannabis eine Modellregion werden.” Unterstützung für diese Forderung bekommt Buljubasic auch von der Bundesvorsitzenden der Sozialistischen Jugend, Julia Herr. Sie sprach sich für eine Liberalisierung in der Drogenpolitik aus.

(APA/Red)