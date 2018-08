NÖ: Polizei fahndet nach Geldbörsen-Dieb in Wolkersdorf

Ende Juli wurde einer 43-Jährigen in einem Supermarkt in Wolkersdorf in NÖ die Geldbörse gestohlen. Der bislang unbekannte Täter behob danach mit der Kreditkarte Geld. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Mann.

Ein bisher unbekannter Täter stahl am Vormitag des 28. Juli 2018 in einem Einkaufsmarkt im Gemeindegebiet von Wolkersdorf im Weinviertel die Geldbörse einer 43-jährigen Frau, samt Dokumenten, Bargeld und einer Kreditkarte. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf einen dreistelligen Eurobetrag.