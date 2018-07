NÖ: Pkw mit Familie überschlug sich auf A2

Am Sonntag in der Früh kam es zu einem Unfall mit einem Pkw auf der Südautobahn (A2) bei Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen), wo sich das Auto einer polnischen Familie überschlug.

Das Auto einer vierköpfigen polnischen Familie ist Sonntagfrüh auf der Südautobahn aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen durchbrach die Leitschiene, überschlug sich und landete mit den Rädern auf einer Böschung, berichtete die Polizei.

Die Lenkerin sowie ihr Ehemann und die beiden Kinder im Alter von vier und acht Jahren konnten mit leichten Verletzungen selbst aus dem schwer beschädigten Auto klettern. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Wiener Neustadt zur ambulanten Behandlung gebracht.