NÖ: Pkw geriet ins Schleudern und erfasste zwei Motorradfahrer

Am Mittwoch wurden zwei Motorradfahrer aus dem Bezirk Neunkirchen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Zwei Motorradfahrer aus dem Bezirk Neunkirchen sind am Mittwoch im Bezirk Lilienfeld teils schwer verletzt worden. Ein 21-Jähriger war laut Polizei mit seinem Pkw auf der LB21 in St. Aegyd am Neuwalde in einer Rechtskurve ins Schleudern gekommen und auf den linken Fahrstreifen geraten. Zwei entgegenkommende Biker im Alter von 56 und 54 Jahren stürzten dadurch.