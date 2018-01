NÖ: Grüne starten mit Zugfahrt von St. Pölten nach Wien in den Wahlkampf

Die Grünen NÖ starteten mit einer Bahnfahrt in den Wahlkampf. - © APA

Die niederösterreichischen Grünen sind am Sonntagnachmittag mit einer Bahnfahrt von St. Pölten nach Wien-Hütteldorf offiziell in den Landtagswahlkampf gestartet. “Wir sind in Bewegung” und “gehen geschlossen in die Wahl”, unterstrich Spitzenkandidatin und Landessprecherin Helga Krismer die Botschaft der grünen Lok, die rund 200 Sympathisanten über die Strecke zog.