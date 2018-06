NÖ: Gleitschirm-Flieger wurde von Windböe erfasst und schwer verletzt

Ein Absturz mit einem Gleitschirm hat für einen 77-Jährigen aus dem Bezirk Lilienfeld am Mittwoch im Spital geendet. Er war zu Mittag vom Muckenkogel in Lilienfeld gestartet, zum Unfall kam es im Zuge der Landung, berichtete die Polizei Niederösterreich.

77-Jähriger bei Absturz mit Gleitschirm in NÖ schwer verletzt

Zum Hergang schilderte der Mann, dass das Fluggerät – bereits in Bodennähe – von einer Windböe erfasst worden war, wodurch es einklappte und er die Kontrolle verlor. In der Folge stürzte er ins Bachbett des an der Wiese vorbeiführenden Hölltalbaches.

