NÖ: Fahrzeugdiebe nach Verfolgungsjagd festgenommen

Der Fahrzeugdieb wurde erwischt. - © APA/LPD NÖ

Die Polizei erwischte in der Nacht auf vergangenen Freitag im Bezirk Baden in Niederösterreich drei Fahrzeugdiebe. Ein verdächtiger Lkw war nach einer Verfolgungsjagd gestoppt worden. In dem ungarischen Kastenwagen fand die Polizei ein Motor-, ein Kleinkraft- und ein Fahrrad.