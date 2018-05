NÖ: Bankomat aus Verankerung gerissen und gestohlen – Fahndung

In Niederösterreich wurde ein Bankomat aus der Verankerung gerissen und gestohlen. - © LPD NÖ

In der Nacht auf Mittwoch wurde in Moosbrunn, im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha, ein Bankomat aus einem Bankfoyer gestohlen. Die Maschine wurde gegen 2 Uhr aus der Verankerung gerissen und anschließend in einen kleinen Lieferwagen verladen, mit dem die unbekannten Täter in Richtung A3 (Südostautobahn) flüchteten.