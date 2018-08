NÖ: 50-jähriger Forstarbeiter an Geburtstag von Baum erschlagen

Ein Forstarbeiter wurde an seinem Geburtstag im Bezirk Krems-Land von einem Baum erschlagen. Die Ehefrau fand den 50-Jährigen.

An seinem Geburtstag ist am Donnerstag ein Mann in Peygarten-Ottenstein in der Gemeinde Rastenfeld (Bezirk Krems-Land) ums Leben gekommen. Der 50-Jährige wurde von einem Baum getroffen und erlitt tödliche Kopfverletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Ehefrau fand das Opfer.