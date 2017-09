NÖ: 21-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß

Ein Großaufgebot an Helfern stand im Einsatz. Ermittlungen zur Unfallursache waren im Gange, teilte die NÖ Polizei mit.

Beide Fahrer waren nach der Kollision am Samstagvormittag in Dietmanns in Niederösterreich in ihren Autos eingeklemmt und mussten von den Einsatzkräften befreit werden. Da zu diesem Zeitpunkt eine groß angelegte Katastrophenhilfsdienst-Übung stattfand, waren innerhalb kürzester Zeit alle Feuerwehren sowie die ebenfalls übenden Rettungsdienste an Ort und Stelle, berichtete die FF Dietmanns. Für den jüngeren Lenker kam jedoch Hilfe zu spät, er erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Insgesamt standen neun FF mit mehr als hundert Mitgliedern, das Rote Kreuz, Polizei, Bestattung und Straßenmeisterei im Einsatz.

Die Unfallursache war noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Schwerverletzte konnte nach Polizeiangaben noch nicht befragt werden, Zeugen gebe es keine. Die beiden Autos wurden bei der Kollision stark beschädigt, sie wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

(APA/Red)