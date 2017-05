Noch 100 Tage bis zur Eröffnung der U1-Verlängerung nach Oberlaa

Am 2. September, also in genau 100 Tagen von Donnerstag an, wird die U1-Verlängerung nach Oberlaa feierlich eröffnet. Seit Ende März finden auf der Neubaustrecke die Einstellfahrten statt.

Noch 100 Tage: Countdown zur Eröffnung startet

Dabei wird getestet, ob der Zug von den Signalkabeln im Gleisbereich die richtigen Informationen hinsichtlich Geschwindigkeit und Haltepunkte erhält. Auch eventuelle Störsignale können bei diesen Fahrten ausgeforscht und entfernt werden. Die Einstellfahrten werden noch einige Wochen andauern. Bis zur Eröffnung folgt dann noch eine Testbetriebsphase und auch die Fahrer werden auf der Verlängerungsstrecke eingeschult.

Beim Ausbau der Stationen geht es nun ebenfalls in die finale Phase. Letzte Passstücke in der Decken- und Wandverkleidung werden eingesetzt, Vitrinen und Anzeigen montiert sowie Betriebsräume ausgestattet. Bei einigen Stationen hat die MA28 bereits die Arbeiten an der Oberflächengestaltung aufgenommen.