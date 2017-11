Nike kehrt mit einem Store auf die Wiener Mariahilfer Straße zurück

Nike präsentiert sich im neuen Store mit Services wie Nike Assist und Fußball-Bekleidungs-Customization nach eigenen Angaben einmal mehr als Branchen-First-Mover.

Multi-Sport-Sortiment aus Footwear & Apparel im Nike Store

Am 30. November 2017 eröffnet Nike offiziell seinen neuen Store auf der Wiener Mariahilfer Straße 71. Der US-amerikanische, international tätige Sportartikelanbieter präsentiert sein Multi-Sport-Sortiment aus Footwear & Apparel in den Bereichen Nike Sportswear, Nike Running, Nike Football und Jordan Brand auf zwei Stockwerken mit 1300 Quadratmetern in bester Lage. Der neue Store zeigt sich im für Nike typischen futuristischen Look mit Artworks des Grafik-Künstlers Saiman Chow an den Wänden und einer auffälligen Lichtinstallation im Eingangsbereich.

Einzelhandel 2.0. In Sachen Einkaufs-Erlebnis übertrifft der neue Standort alle Erwartungen und wird dem Ruf von Nike als Handels-Vorreiter gerecht. Mit Nike Assist implementiert Nike erstmals in Österreich die bargeldlose Bezahlung direkt bei den Store-Mitarbeitern. Den perfekten Nike Running Schuh finden Kunden ganz einfach: live am Laufband im Laden, in Kombination mit Lauf-Analyse und Beratungs-Know-how des 40-köpfigen Expertenteams in der Mariahilfer Strasse.

Nike-Store-Opening mit Star-Appeal

Ähnlich spektakulär wie der Store selbst, gestalten sich auch die Aktionen, die rund um das Opening stattfinden. In Zusammenarbeit mit dem mumok, dem Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, findet am 01. Dezember ein Lauf mit Überraschungs-Effekt statt: zusammen mit Halbmarathonstaatsmeister Valentin Pfeil geht es – ausgehend vom Nike Store auf der Mariahilfer Straße – bis zum mumok und wieder zurück. Die Teilnehmerzahl ist streng limitiert, los geht es um 16 Uhr.

Am 02. Dezember können alle Membership-Services wie Nike Assist, der Laufschuhtest am Laufband und das Women‘s Bra Fitting getestet werden. Das DJane-Kollektiv Etepetete und anschließend DJ Mosaken sorgen an den Decks für coole Beats. Hip-Hop-Star und Musik-Produzent RAF Camora lädt ab 16:30 Uhr zur Autogramm- und Selfie-Session in den Store. Highlight der Personalisierungs-Services ist die Dubrae Custumization, bei der das Schnürsenkel-Dubrae des legendären Air Force 1 mit Initialen, Daten oder einer kurzen Nachricht zum Unikat wird – dieser Service wird am Samstag, 02. Dezember von 09 bis 18 Uhr im neuen Nike Store angeboten.