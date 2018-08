Niedrigwasser auf der Donau: Schiffe warten in Wien auf ihre Weiterfahrt

Durch das trockene Wetter hat auch für Wassermangel in der Donau geführt - und verlasst so manches Schiff, unfreiwillig in Wien anzulegen.

Derzeit warten mehrere Kreuzfahrtschiffe im Raum Wien auf ihre Weiterfahrt – “vermutlich weil sie wissen, dass es im Ausland zu Problemen kommen könnte”, sagte Christoph Caspar, Sprecher des Wasserstraßenbetreibers viadonau, am Dienstag zur APA.

Rund 30 Schiffe warten in Wien Laut “Kronen Zeitung” machten mindestens 20 Schiffe bei der Anlegestelle Reichsbrücke und rund zehn bei Nußdorf fest. Wie viele Schiffe genau betroffen sind, lässt sich laut viadonau nicht feststellen. “Es gibt in Österreich keine Sperre wegen Niedrigwasser”, erläuterte Caspar. “Die Kapitäne dürfen eigenverantwortlich fahren.”

Niedrigwasser in Bayern Vor allem in Bayern gab es Flaschenhälse auf der Donau, wo das Weiterkommen für Schiffe schwierig war. Frachtschiffe waren aufgrund des Niedrigwassers weiterhin mit weniger Ladung unterwegs, um geringeren Tiefgang zu haben.