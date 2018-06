Niederösterreicher prallt mit Gleitschirm gegen Haus in Schladming

Der 37-jährige aus dem Bezirk Gänserndorf konnte von der Feuerwehr geborgen werden. - © Pixabay (Sujet)

Am Dienstag ereignete sich ein Unfall mit einem Gleitschirm in Schladming. Ein Niederösterreicher prallte bei der Landung gegen ein Haus in Schladming und wurde dabei verletzt. Er wurde von der Feuerwehr geborgen.