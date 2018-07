Niederösterreich: Wienerin bei Paragleiter-Zusammenstoß verletzt

In Niederösterreich wurden zwei Menschen bei einem Zusammenstoß mit einem Paragleiter verletzt. Darunter war auch eine 53-jährige Frau aus Wien, die ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Paragleiter sind am Wochenende zwei Personen im Bezirk Wiener Neustadt verletzt worden. Ein Tandemgespann dürfte laut Polizei am Startplatz Ost der Hohen Wand kurz nach dem Abheben von Seitenwind erfasst worden sein. Es kam zur Kollision mit einem 43-jährigen Tandempiloten und dessen 53-jährigen Passagierin, die zu Fuß auf dem Weg zum Startplatz waren.

Der Mann aus dem Bezirk Neunkirchen und die Frau aus Wien erlitten bei dem Zusammenstoß am Samstag in den Mittagsstunden Blessuren und wurden in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der 49-jährige Pilot aus dem Bezirk Neunkirchen und der 29-Jährige aus dem Bezirk Mistelbach, die in Turbulenzen geraten waren, blieben laut Aussendung vom Montag unverletzt.