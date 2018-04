Der 13-Jährige ist unbeschadet Zuhause zurückgekehrt. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Am 23. März verschwand der 13-jährige Tobias R. aus seiner elterlichen Wohnung in Baden, der Bub wurde am 1. April am Bahnhof Mödling gesehen. Nun kehrte der 13-Jährige nach Hause zurück.