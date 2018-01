Niederösterreich: Dachstuhlbrand in historischem Turm

Zehn Feuerwehren waren im Einsatz. - © Pixabay.com (Sujet)

Zehn Feuerwehren waren am Mittwochabend mit der Löschung eines Brandes in einem historischen Turm in Walpersdorf in der Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf im Bezirk St. Pölten beschäftigt. Im Dachstuhl des Turms war ein Feuer ausgebrochen.