Niederösterreich: 60-Jähriger aus eisigem Fischteich gerettet

Ein 60-jähriger Mann ist am Samstagabend aus dem eisigen Wasser eines teilweise zugefrorenen Fischteichs in Atschreith in Niederösterreich gerettet worden. Er wurde vom Roten Kreuz mit einer Unterkühlung in das Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs eingeliefert.

Der Mann sei kurz vor 22:00 Uhr bei minus zehn Grad Außentemperatur und dichtem Schneefall in den Teich gestürzt, berichtete der Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Amstetten, Philipp Gutlederer, in einer Aussendung. Ersthelfer alarmierten von einem nahen Wohnhaus Hilfe. Sie konnten den Verunglückten auch aus dem Wasser ziehen und in eine Hütte bringen, um ihn zu wärmen. Wie es zu dem Unfall kam, wird nun ermittelt.

(APA, Red.)