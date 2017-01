Nichts für “Warmduscher”: Hauptsaison für Eisbad-Enthusiasten

Zumindest auf den Bildern sieht es gemütlich aus: Eisbaden hat derzeit Hauptsaison - © APA

Arktische Temperaturen ließen die Österreicher in den letzten Tagen landesweit zittern und in warmen Räumen verharren, Fans von Eisbädern feiern dagegen ihre Hauptsaison. Eine beständig wachsende Gruppe junger Menschen in Wien ziehen etwa für ihr “Kneippen für Hartgesottene” in die teils zugefrorenen Gewässer im Umland.