Nicht angeschnallt: Lenker rast in Wien-Landstraße ungebremst in parkenden Reisebus

Ein 24-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße mit seinem Pkw ungebremst in einen geparkten Reisebus gekracht. Laut Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung, wurde der Mann mit Verdacht auf schwere Kopf- und innere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 16:00 Uhr. Wie der 24-Jährige ohne zu bremsen in den geparkten Bus fahren konnte, war zunächst unklar. Nach APA-Informationen war der Lenker nicht angeschnallt. Er knallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Dann stieg er zwar noch aus dem Wagen, brach aber zusammen.

(APA, Red.)