"New Chance" Secondhand-Laden in Wien-Landstraße eröffnet

Der Secondhand-Laden "New Chance" in Wien-Landstraße hat nun offiziell geöffnet und soll nicht irgendein Geschäft sein. Hier sollen gebrauchte Kleidung und Haushaltsartikel nämlich eine zweite Chance bekommen.

Damit leistet das Wiener Hilfswerk einen Beitrag gegen die Wegwerfgesellschaft”, so Jenny Reuter. “Außerdem können bei uns Menschen mit geringem Einkommen günstig Waren kaufen, die sie sich sonst vielleicht nicht leisten könnten.” Der Erlös der Verkäufe kommt zunächst den Lernclubs der Nachbarschaftszentren zugute. Der Start erfolgt mit dem Projekt “Plaudertaschen”. Dabei werden Taschen und Rucksäcke mit Mehrwert verkauft. Der Mehrwert besteht in der Geschichte, die den gebrauchten Dingen innewohnt. So werden jene Personen, die das Projekt mittels Sachspenden ermöglichen, gebeten, zu erzählen, was es mit der jeweils gespendeten Tasche oder dem Rucksack auf sich hat.