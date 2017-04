Neun Listen zur ÖH-Wahl 2017 zugelassen

Die Wahlkommission hat nach Ablauf der Verbesserungsfrist auch die Spaßfraktion No Ma’am zugelassen – die Fraktion musste noch Beglaubigungen nachbringen.Wien. Neun Listen gehen bei den Wahlen zur Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) von 16. bis 18. Mai an den Start. Die Wahlkommission hat nach Ablauf der Verbesserungsfrist auch die Spaßfraktion No Ma’am zugelassen – die Fraktion musste noch Beglaubigungen nachbringen.

330.000 Wahlberechtigte bei ÖH-Wahl